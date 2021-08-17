Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın
Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk'ün, Giresunspor deplasmanında oyuna sonradan girmesiyle son dakikalardaki deparı ve müdahalesine eşi Ebru Şancı'dan olay yorum: Benim peşimden böyle koşmadın!
Mutlu aile hayatlarını Instagram'dan sık sık paylaşan eski manken ve gelinlik markası sahibi Ebru Şancı, Galatasaray'da oynayan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün Giresunspor ile oynanan deplasman maçındaki performansını çok ilginç bir şekilde övmesiyle Instagram'da dikkat çekti. Şancı, eşinin oyuna son anda dahil olmasıyla, 2-0 kazanılan maçın son bölümünde Giresunspor kontra atağını, attığı deparla ceza sahası içinde son anda önleyen Alpaslan'a, takımına sağladığı katkıya ilişkin "Benim peşimden böyle koşmadın" yorumuyla paylaşım yaptı.
”Benim peşimden böyle koşmadın be”
Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Giresunspor Galatasaray maçında sosyal medyada gündem olan Alpaslan Öztürk’ün performansına eşi Ebru Şancı da esprili bir gönderme yaptı.Çok konuşulan o pozisyonu Instagram hesabından paylaşan Ebru Şancı eşini etiketleyerek ”Benim peşimden böyle koşmadın be” ifadelerini kullandı.
Şancı, sık sık eşini etiketleyerek ve eşinin futbol hayatına da göndermelerde bulunarak esprili paylaşımlar yapıyor.
Yaptığı kritik müdahale ile yüzde yüzlük gol pozisyonunu önleyen Alpaslan Öztürk için eşinin yaptığı paylaşıma sarı kırmızılı taraftarlar da ‘Yenge burası Galatasaray’ yorumunu yaptı.