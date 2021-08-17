Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın

Mutlu aile hayatlarını Instagram'dan sık sık paylaşan eski manken ve gelinlik markası sahibi Ebru Şancı, Galatasaray'da oynayan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün Giresunspor ile oynanan deplasman maçındaki performansını çok ilginç bir şekilde övmesiyle Instagram'da dikkat çekti. Şancı, eşinin oyuna son anda dahil olmasıyla, 2-0 kazanılan maçın son bölümünde Giresunspor kontra atağını, attığı deparla ceza sahası içinde son anda önleyen Alpaslan'a, takımına sağladığı katkıya ilişkin "Benim peşimden böyle koşmadın" yorumuyla paylaşım yaptı.