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Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın

Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın

Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk'ün, Giresunspor deplasmanında oyuna sonradan girmesiyle son dakikalardaki deparı ve müdahalesine eşi Ebru Şancı'dan olay yorum: Benim peşimden böyle koşmadın!

Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın

Mutlu aile hayatlarını Instagram'dan sık sık paylaşan eski manken ve gelinlik markası sahibi Ebru Şancı, Galatasaray'da oynayan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün Giresunspor ile oynanan deplasman maçındaki performansını çok ilginç bir şekilde övmesiyle Instagram'da dikkat çekti. Şancı, eşinin oyuna son anda dahil olmasıyla, 2-0 kazanılan maçın son bölümünde Giresunspor kontra atağını, attığı deparla ceza sahası içinde son anda önleyen Alpaslan'a, takımına sağladığı katkıya ilişkin "Benim peşimden böyle koşmadın" yorumuyla paylaşım yaptı.

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Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın

”Benim peşimden böyle koşmadın be”

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Giresunspor Galatasaray maçında sosyal medyada gündem olan Alpaslan Öztürk’ün performansına eşi Ebru Şancı da esprili bir gönderme yaptı.Çok konuşulan o pozisyonu Instagram hesabından paylaşan Ebru Şancı eşini etiketleyerek ”Benim peşimden böyle koşmadın be” ifadelerini kullandı.

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Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın

Şancı, sık sık eşini etiketleyerek ve eşinin futbol hayatına da göndermelerde bulunarak esprili paylaşımlar yapıyor.

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Ebru Şancı'dan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e: Peşimden böyle koşmadın

Yaptığı kritik müdahale ile yüzde yüzlük gol pozisyonunu önleyen Alpaslan Öztürk için eşinin yaptığı paylaşıma sarı kırmızılı taraftarlar da ‘Yenge burası Galatasaray’ yorumunu yaptı.

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