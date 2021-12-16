Ebru Şancı Milli Takım oyuncusu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisini tartakladığını itiraf etti
TEVE2'de canlı yayınlanan Magazin Masası programının yorumcularından eski model Ebru Şancı'nın A Milli Futbol Takımı oyuncusu eşi Alpaslan Öztürk ile ilgili ağzından kaçırdığı 'tartaklama' itirafı sosyal medyayı ve izleyicileri şoke etti. Şancı, eşinin kendisini tartakladığını, bunun her evlilikte yaşandığını söyledi.
TEVE'de yayınlanan Magazin Masası programının bugünkü canlı yayınında program yorumcularından Ebru Şancı'nın itirafı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Çocukluk döneminde rol aldığı Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı'nın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir dönem şikayetçi olduğu ve boşanma aşamasında iken yeniden barıştığı eski eşi ile yaniden barışmasının ele alındığı programda Ebru Şancı'nın kendi evliliği üzerinden verdiği bir örnek hem programdaki partnerlerini hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti.
"Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda"
Yorumculuk yaptığı Magazin Masası programında şiddet gerekçesiyle boşandığı eski eşiyle barışan Damla Ersubaşı'dan bahseden Ebru Şancı, Milli Takım forması giyen furbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü örnek göstererek "Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Damla Ersubaşı'nı 'kol kırılır yen içinde kalır' sözleriyle eleştirdi
Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, 2020 yılında 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile olaylı bir şekilde boşandı. İhanet ve şiddet iddialarıyla yollarını ayıran ikili, geçtiğimiz günlerde buzları eriterek barıştı. Teve 2'de yayınlanan Magazin Masası programında yorumculuk yapan Ebru Şancı da Ersubaşı'ya tepki gösterirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şancı, Ersubaşı için 'Madem kocanla barışacaktın enden şikayetçi oldun, biz bunları bilmek zorunda mıydık, kol kırılır yen içinde kalır' sözleriyle eleştirdi.