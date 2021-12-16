Ebru Şancı Milli Takım oyuncusu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisini tartakladığını itiraf etti

TEVE'de yayınlanan Magazin Masası programının bugünkü canlı yayınında program yorumcularından Ebru Şancı'nın itirafı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Çocukluk döneminde rol aldığı Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı'nın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir dönem şikayetçi olduğu ve boşanma aşamasında iken yeniden barıştığı eski eşi ile yaniden barışmasının ele alındığı programda Ebru Şancı'nın kendi evliliği üzerinden verdiği bir örnek hem programdaki partnerlerini hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti.