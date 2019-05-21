Ebru Şallı'nın sınırları zorlayan pilates paylaşımı fena...
Güzel manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı sınırları zorlayan pilates hareketiyle mest etti.
Eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı pilates fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Ebru Şallı fiziğiyle takipçilerinden tam puan aldı.
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Instagram hesabından stretching yaptığı anların fotoğrafına paylaşan Ebru Şallı, "Stretching sağlık demektir.
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Her pilatesten, spordan, yürüyüş ve koşudan sonra 20 dk esneme yapı! Kan dolaşımını hızlandırır. Kasları uzatır ve rahatlatır.
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Eklemlere özgürlük kazandırır. Ruhu ve bedeni güzelleştirir..." ifadelerini kullandı.
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