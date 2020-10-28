Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber! Burnunu kırmıştı
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a mahkemeden üzücü haber geldi.
Geçtiğimiz yıl sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı’nda, evlendi. Uğur Akkuş'un 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam ile arasındaki hukuk savaşı yıllardır devam ediyordu.
Karşılıklı 70’e yakın soruşturma dosyası olan eski karı koca arasında bir yıldır İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ görülen “kasten yaralama” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.
Gonca Sağlam 2017 yılında eşi Uğur Akkuş’un Göktürk’teki evlerinde yaptıkları kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu.
Davanın 17. celsesinde karar çıktı ve Akkuş’un yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.