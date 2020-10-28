Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş’a mahkemeden kötü haber! Burnunu kırmıştı

Geçtiğimiz yıl sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı’nda, evlendi. Uğur Akkuş'un 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam ile arasındaki hukuk savaşı yıllardır devam ediyordu.