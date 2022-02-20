Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcı mı 'Reza Zarrab' benzetmesi bomba Uğur Akkuş kimdir mesleği ne

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında 'Reza Zarrab' iddiası... Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı ve ABD'ye kaçtığı yönündeki iddiaların ardından, yapımcı Erol Köse Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında Al Sana Haber yayınında olay iddialarda bulundu. "Beyefendi tokatçı çıktı" diyen Erol Köse açıklamasının devamında ise "Aynı Reza Zarrab olayı gibi. Ünlülerle evleniyorlar ki karşılarındakine güven oluşturuyorlar. Reza Zarrab da Ebru Gündeş sayesinde bürokratlara ulaşmıştı" yorumunda bulundu. Al Sana Haber yayınında olay iddialarda bulundu. "Beyefendi tokatçı çıktı" diyen Erol Köse açıklamasının devamında ise "Aynı Reza Zarrab olayı gibi. Ünlülerle evleniyorlar ki karşılarındakine güven oluşturuyorlar. Reza da Ebru Gündeş sayesinde bürokratlara ulaşmıştı" yorumunda bulundu.