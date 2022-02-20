Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dolandırıcı mı 'Reza Zarrab' benzetmesi bomba Uğur Akkuş kimdir mesleği ne
Ebru Şallı'nın dolandırıcılık yaptığı ve Kuveytli iş adamlarına hayali arsa satışı yaparak büyük vurgun elde ettiği ve anlaşılınca ABD'ye kaçtığı iddia edilen Uğur Akkuş'un Reza Zarrab gibi olduğu iddia edildi. Peki Uğur Akkuş kimdir ve ne iş yapıyor?
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında 'Reza Zarrab' iddiası... Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı ve ABD'ye kaçtığı yönündeki iddiaların ardından, yapımcı Erol Köse Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında Al Sana Haber yayınında olay iddialarda bulundu. "Beyefendi tokatçı çıktı" diyen Erol Köse açıklamasının devamında ise "Aynı Reza Zarrab olayı gibi. Ünlülerle evleniyorlar ki karşılarındakine güven oluşturuyorlar. Reza Zarrab da Ebru Gündeş sayesinde bürokratlara ulaşmıştı" yorumunda bulundu. Al Sana Haber yayınında olay iddialarda bulundu. "Beyefendi tokatçı çıktı" diyen Erol Köse açıklamasının devamında ise "Aynı Reza Zarrab olayı gibi. Ünlülerle evleniyorlar ki karşılarındakine güven oluşturuyorlar. Reza da Ebru Gündeş sayesinde bürokratlara ulaşmıştı" yorumunda bulundu.
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılıktan hapis cezası aldığı iddia edilmişti: Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir dolandırıcılık iddiası gündeme gelmişti. Ebru Şallı’nın iş adamı eşi Uğur Akkuş'un Kuveytlilere 30 milyon dolarlık hayali arsa satışıyla büyük vurgun yaptığı ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasıyla Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği çiftin ABD’ye kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.
Uğur Akkuş'un evine ve ofise haciz gitti iddiası: 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve iş iadamı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgunun ortaya çıkmasıyla ABD'ye kaçtıkları konuşulmuş; dolandırıcılığın ortaya çıkması nedeniyle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin apar topar ABD’ye kaçtığı iddia edilmişti. Uğur Akkuş'un dolandırıcı olduğuna ilişkin çok konuşulacak bir iddia daha gündeme getirildi.
Erol Köse'den bomba iddia: Uğur Akkuş tokatçı çıktı
Ünlü yapımcı Erol Köse, "Al Sana Haber" yayınında bomba açıklamalarda bulundu. Köse, "Beyefendi tokatçı çıktı. Sizin piyasada gördüğünüz o pahalı arabaların yarısından fazlası kiralık" diyerek bomba bir iddia ortaya attı.