Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım!
Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Pars'ın ölüm yıldönümünde duygu yüklü paylaşımlar yaptı.
Instagram hesabından Pars Tan'ın bir fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, oğlunu ölüm yıldönümünde andı. Şallı, hikaye bölümünden de oğlunu çektiği videoları yayınladı.
Şallı'nın paylaştığı videoda; Pars'ın, "Benim güzel anneciğim, ben sen kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor.
44 yaşındaki eski manken, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına, kalp emojisiyle birlikte "Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü.
"PONÇİK SEN HEP BENİMLESİN"
Pars Tan’ın cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. 9 yaşındaki Pars'ın "Ponçik sen hep benimlesin" yazılı mezar taşı kahretti.