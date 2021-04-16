BIST 1.409
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 460,83

Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım!

Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım!

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Pars'ın ölüm yıldönümünde duygu yüklü paylaşımlar yaptı.

Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım!

Instagram hesabından Pars Tan'ın bir fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, oğlunu ölüm yıldönümünde andı. Şallı, hikaye bölümünden de oğlunu çektiği videoları yayınladı.

18
Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım!

Şallı'nın paylaştığı videoda; Pars'ın, "Benim güzel anneciğim, ben sen kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor.

28
Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım!

44 yaşındaki eski manken, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına, kalp emojisiyle birlikte "Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü.

38
Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde duygulandıran paylaşım!

"PONÇİK SEN HEP BENİMLESİN" 
Pars Tan’ın cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. 9 yaşındaki Pars'ın "Ponçik sen hep benimlesin" yazılı mezar taşı kahretti.

48