Ebru Şallı ve Harun Tan oğulları Pars'ı kaybetti ünlülerden başsağlığı mesajı yağdı
Ebru Şallı ve Harun Tan oğulları Pars dün hayatını kaybetti. Acı haber sonrası ünlülerde çifte başsağlığı mesajları yağdı.
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan ve yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars Tan dün hayatını kaybetti. Ünlülerden Ebru Şallı ve Harun Tan'a başsağlığı mesajı yaptı.
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Pars Tan, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu. İşte Ebru Şallı'ya gelen baş sağlığı mesajları...
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Demet Şener
Yazacak kelime bulamıyorum... Yüreğim acıyor... Allah sabır versin Ebrucum... Çok üzgünüm çok
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Fahriye Evcen -Burak Özçivit
Tarifi mümkün olmayan bir acı... Sevgili Ebru ve Harun'a en derin duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Seni de o kelebek kalbinden öpüyoruz Pars...
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