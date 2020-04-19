Ebru Şallı Pars'ın ardından ilk kez paylaştı! İşte oğluna böyle seslendi
Lenfoma tedavisi gören oğlu Pars'ı kaybeden eski manken Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından ilk kez bir paylaşımda bulundu.
Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve lenfoma hastalığıyla mücadele eden çocukları Pars'ın vefatı herkesi derinden hüzne boğdu. Pars tan için geçtiğimiz günlerde öğle vakti cenaze töreni düzenlenerek Kilyos mezarlığına defnedildi.
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Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. Ebru Şallı'nın mezarlıkta güçlükle ayakta durduğu görüldü. Pars Tan'ın mezar taşında, 'Ponçik sen benimlesin' yazısı dikkatlerden kaçmadı.
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Pilates hocası Ebru Şallı, oğlu Pars'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşımda bulundu.
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"Ponçiğim benimlesin hep": Şallı yayınladığı kareye, “Ben hep yine annişinim senin. Ponçiğim benimlesin hep.” notunu düştü.
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