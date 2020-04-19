Ebru Şallı Pars'ın ardından ilk kez paylaştı! İşte oğluna böyle seslendi

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve lenfoma hastalığıyla mücadele eden çocukları Pars'ın vefatı herkesi derinden hüzne boğdu. Pars tan için geçtiğimiz günlerde öğle vakti cenaze töreni düzenlenerek Kilyos mezarlığına defnedildi.