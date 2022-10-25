Ebru Şallı olayına Uğur Akkuş'un eski eşi de dahil oldu! Müge Anlı üzerinden gönderme yaptı!
Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni olan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü isim şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlarken 2.sayfa programına bağlanan ve görgü tanıdığı olduğunu iddia eden kişi her şeyi saniye saniye anlatmıştı. Şallı'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den flaş bir paylaşım geldi. Derin yaptığı paylaşımda, "Müge Anlı'ya çıkmamaya bak" diyerek gönderme yaptı.
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiası günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yerini almayı başardı.
2019 yılında Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan ünlü model Ebru Şallı evliliği boyunca bir çok kez ayrılık iddiaları ile gündeme gelmişti. Ayrıca Şallı, geçtiğimiz günlerde trafikte aracın içinde eşi Uğur Akkuş tarafından şiddete mağruz kaldı iddialarının ardından ortaya çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ise sosyal medya hesabından yaptığı flaş bir paylaşımla gönderme yapmayı ihmal etmedi. İşte Ebru Şallı-Uğur Akkuş arasında yaşananlar ve Gonca Derin'in sosyal medya hesabından yaptığı o flaş paylaşımı sizler için derledik...
Yaşananları tek tek anlattı
Ebru Şallı trafikte eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördü ancak şikayetçi olmadı. Ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla iddiaları yalanladı. Çok geçmeden yaşanan darp olayına şahit olan ve Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve yaşananları tek tek anlattı. İşte o açıklamalar....