Ebru Şallı olayına Uğur Akkuş'un eski eşi de dahil oldu! Müge Anlı üzerinden gönderme yaptı!

Yaşananları tek tek anlattı

Ebru Şallı trafikte eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördü ancak şikayetçi olmadı. Ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla iddiaları yalanladı. Çok geçmeden yaşanan darp olayına şahit olan ve Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve yaşananları tek tek anlattı. İşte o açıklamalar....