Ebru Şallı oğlu Pars'ın mezarı başından ayrılmadı! Yürek dağlayan görüntüler
Evlat acısıyla sarsılan ünlü manken Ebru Şallı, 9 yaşında hayata gözlerini yuman oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek uzun süre dua etti. Ebru Şallı'nın oğlunun ardından yaptırdığı bileklik ise görenleri çok duygulandırdı.
Eski manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü lenfoma tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Evlat acısıyla derinden sarsılan Şallı, hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu oğlunun mezarında aldı.
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Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti.
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Oğlunu yitiren annenin ilk paylaşımı
2 çocuğu olan Ebru Şallı, yaşadığı evlat acısıyla cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Şallı'yı eski eşi Harun Tan ile yeni eşi Uğur Akkuş sakinleştirdi.
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Ünlü manken oğlunun mezar taşına ise "Ponçik sen hep benimlesin" yazısını yazdırdı.
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