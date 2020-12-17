Ebru Şallı oğlu Pars'ın ardından anlattı: Hayatta durmaya çalışıyorum

Ponçik diye hitap ettiği oğluyla bağlantısının sonsuza kadar süreceğini açıklayan Şallı, şunları söyledi:

''Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum.''