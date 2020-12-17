Ebru Şallı oğlu Pars'ın ardından anlattı: Hayatta durmaya çalışıyorum
Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, yaşadıklarını Mother's Life dergisine anlattı.
9 yaşındaki oğlu Pars’ı geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı yaşadıklarını Mother's Life dergisine anlattı. Ünlü model, ''Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada'' diye konuştu.
Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirileri ciddiye almadığını belirten Şallı, ''Gerçek olduklarını düşünmüyorum. Normal bir insanın bu konu hakkında tek kelime bile söylerken vicdanen yerle bir olacağını düşünüyorum. Gerçek olmayan o sanal ortamda yazılan çirkin yorumlar. Tamamen organize suç işleyen insanlar, Allah hepsine şifa versin'' dedi.
Ponçik diye hitap ettiği oğluyla bağlantısının sonsuza kadar süreceğini açıklayan Şallı, şunları söyledi:
''Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum.''
''Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum.''