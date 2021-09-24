Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars ile fotoğrafını paylaştı: Bazı anlar ölümsüzdür!
Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım... Ebru Şallı, vefat eden oğlu Pars ile olan fotoğrafını "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar işte o an ponçiğim" notuyla paylaştı
Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'a olan özlemini paylaştığı fotoğrafla dile getirdi. Her fırsatta 'Ponçiğim' dediği oğlu Pars'a olan özlemini dile getiren Şallı, dün Instagram sayfasında oğlu ile banyoda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ebru Şallı, fotoğrafların altına "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar işte o an" notunu düştü.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.
Oğlunun acısıyla sarsılan Ebru Şallı, zor günleri aşmaya çalışıyor.
Ebru Şallı yaşadıklarını Mother’s Life dergisine anlatmıştı: