Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars ile fotoğrafını paylaştı: Bazı anlar ölümsüzdür!

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'a olan özlemini paylaştığı fotoğrafla dile getirdi. Her fırsatta 'Ponçiğim' dediği oğlu Pars'a olan özlemini dile getiren Şallı, dün Instagram sayfasında oğlu ile banyoda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ebru Şallı, fotoğrafların altına "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar işte o an" notunu düştü.