Ebru Şallı Harun Tan Pars Tan'ı kaybetti Gülben Ergen çirkin yorumlara sitem etti

''Ünlü diye hep "hoş" görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan.''