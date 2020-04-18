Ebru Şallı Harun Tan Pars Tan'ı kaybetti Gülben Ergen çirkin yorumlara sitem etti
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğulları Pars Tan, lenfome hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sosyal medyada birçok taziye mesajı yayımlandı fakat gelen çirkin yorumlar da vardı. Gülben Ergen, o yorumları yapanlara sözleriyle tepki gösterdi.
Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, uzun bir süredir lenfome hastalığı ile mücadele ediyordu. Minik Pars, önceki gün hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan için birçok kişi sosyal medyada taziye mesajı yayımladı.
Şallı için yayımlanan taziye mesajlarının yanında bazı sosyal medya kullanıcıları, hiç kimseye söylemeye hakları olmayan bazı sözleri Ebru Şallı için söyleyerek çirkin yorumlara imza attı. Şallı'nın boşanması üzerinden yapılan yorumlar mideleri bulandırdı.
Sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı. Ergen, şunları yazdı:
''Ünlü diye hep "hoş" görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan.''