Ebru Şallı göndermesi Pınar Altuğ'u delirtti! 'B...kunda boğul' dedi

Takipçi Altuğ’a “Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin” yorumu yaptı. Altuğ bu yorum üzerine çılgına döndü.