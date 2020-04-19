Ebru Şallı göndermesi Pınar Altuğ'u delirtti! 'B...kunda boğul' dedi
Pınar Altuğ, kızıyla çektiği videonun altına gelen bir yorum üzerine adeta deliye döndü ve açtı ağzını yumdu gözünü. Pınar Altuğ'a bunu yaptırtan ise Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlunun vefatının hatırlatılıp kendisinin eleştirilmesi oldu.
Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen kötü yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ’u bir yorum çok kızdırdı. Takipçisine "b...kunda boğul" deyip beddua yağdırdı.
Oyuncu Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen kötü yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ’u bir yorum çok kızdırdı.
Ebru Şallı’nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ’un fotoğraflarının altına taşıdı.
Takipçi Altuğ’a “Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin” yorumu yaptı. Altuğ bu yorum üzerine çılgına döndü.