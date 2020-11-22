Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş ettiğini anlattı! En büyük hayalini açıkladı
Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı. Şallı'nın anlattıkları herkesi üzüntüye boğdu.
Ebru Şallı’nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşüp 17 Nisan’da hayatını kaybetti. Geçirdiği zor günlerin ardından, toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu
Şallı, "Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.
Ebru Şallı, "Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum." açıklamasını yaptı.
Oğlunun en büyük hayalini açıklayan Şallı "En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü" diye konuştu.