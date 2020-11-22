Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş ettiğini anlattı! En büyük hayalini açıkladı

Oğlunun en büyük hayalini açıklayan Şallı "En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü" diye konuştu.