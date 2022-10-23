Ebru Şallı biyolojik yaşını öğrenmek için Amerika'ya gitti! 45 yaşındaki güzelin biyolojik yaşı...

Hayatının en zor dönemlerinde hep çalışarak ayakta kaldığını belirten ve Türk kadınına her zaman çalışmayı tavsiye eden Şallı, "Türk kadınını her zaman çalışarak görmek istiyorum. Ben 17 yaşımdan bu yana çalışıyorum. Evlensem de, boşansam da, çocuğum da olsa, kötü ve zor zamanlar da yaşadım bildiğiniz gibi ama hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmedim. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli kadınlar" şeklinde konuştu.