Ebru Şallı biyolojik yaşını öğrenmek için Amerika'ya gitti! 45 yaşındaki güzelin biyolojik yaşı...
İki yıl önce lenf kanseri sebebiyle oğlunu kaybeden Şallı, çalışmanın kendisini ayakta tuttuğunu söylemişti. Sosyal medyada pilates videoları yayınlayan ve formda görüntüsü ile genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki tescilli güzel, Amerika'da test yaptırdı.
Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. İşleri için Amerika'ya gidip geldiğini ve geçtiğimiz günlerde Barselona'ya gönderdiği oğlu Beren'in mezun olup üniversiteye başlayacağını dile getirdi.
"Kendi markamı orada pazarlamaya başladım, bir de Amerika’dan Türkiye’ye sağlık turizmi için güzel bir teklif geldi, imzalar atılmadı ama olumlu bakıyorum" dedi.
Hayatının en zor dönemlerinde hep çalışarak ayakta kaldığını belirten ve Türk kadınına her zaman çalışmayı tavsiye eden Şallı, "Türk kadınını her zaman çalışarak görmek istiyorum. Ben 17 yaşımdan bu yana çalışıyorum. Evlensem de, boşansam da, çocuğum da olsa, kötü ve zor zamanlar da yaşadım bildiğiniz gibi ama hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmedim. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli kadınlar" şeklinde konuştu.
Şallı, Nisan 2020'de lenfoma ile mücadelesini kaybeden oğlu Pars için önümüzdeki günlerde yemek kitabı çıkaracağını açıkladı.