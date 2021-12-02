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Ebru Şallı babasının ölümünden kısa süre sonra reklam paylaşınca tepki yağdı

Ebru Şallı babasının ölümünden kısa süre sonra reklam paylaşınca tepki yağdı

Babasının vefatından sonra reklam yapmaya başlayan Ebru Şallı, tepki çekince paylaşımlarını sildi. Şallı, o paylaşımlarını savunarak tepki dolu açıklamalarda bulundu.

Ebru Şallı babasının ölümünden kısa süre sonra reklam paylaşınca tepki yağdı

Ebru Şallı'nın bir süredir kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı, önceki gün hayatını kaybetti. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yaptığı için tepki çeken Şallı, eleştirilerin ardından paylaşımlarını sildi.

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Ebru Şallı babasının ölümünden kısa süre sonra reklam paylaşınca tepki yağdı

Geçtiğimiz sene 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın iki gün önce de Bodrum'da kanser tedavisi gören babası yaşamını yitirdi. 

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Ebru Şallı babasının ölümünden kısa süre sonra reklam paylaşınca tepki yağdı

Babasını son yolculuğuna uğurladıktan sonra duygusal bir paylaşım yapan Şallı'nın ardından ürün tanıtımı yapması eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Ebru Şallı babasının ölümünden kısa süre sonra reklam paylaşınca tepki yağdı

Instagram hesabından babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü manken bu paylaşımından birkaç saat sonra da kendi markasına ait ürünlerin tanıtımı yaptı.

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