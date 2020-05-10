Ebru Şallı Anneler Günü'nde Ayşe Arman'a konuştu! Yürek yakan açıklamalar

Oğlu Pars'ı lenf kanseri sebebiyle kaybeden Ebru Şallı Ayşe Arman'a konuştu. Ebru Şallı acısıyla ilgili "Hayatta hep güçlü durmaya çalıştım, küçüklükten beri güçlü bir yapım var. Ama bu, başka bir şeymiş… Hiçbir acıya benzemiyormuş! Bitiyorsun! Üstelik daha çok başındayım her şeyin. Bugün 22. gün. Hayatta olmadığını, nefes almadığını, bana, “Güzel annem” diyemeyeceğini, o tatlı gözleriyle derin derin bakamayacağını kabul edemiyorum. Ben Ponçik’le yaşıyorum hala…" sözlerini sarf etti.