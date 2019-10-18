Ebru Şahin'in eski hali olay yarattı estetik güzeli deniyor
Geçtiğimiz sezon ATV'de yayınlanmaya başlamasıyla yıldızını parlatan Ebru Şahin'in sosyal medyada kısa sürede yayılan eski hali, estetik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Akın Akınözü ile başrolünü paylaştığı Hercai dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması, genç oyuncu Ebru Şahin'in dönüm noktası olmuştu. Rol aldığı önceki dizilerde bu kadar bahsedilmeyen Şahin, adını tüm Türkiye'ye duyurmasının ardından şimdi de estetik iddialarıyla gündeme geldi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan 2 fotoğraf, 'Ebru Şahin estetikli çıktı' şeklinde paylaşıldı. Ancak Şahin'in hayranları, genç oyuncunun estetiksiz ve doğal bir güzelliği olduğunu savundu.
Kaş ve burunda estetik mi var?
Şahin'in estetikli olduğunu düşünen kimi sosyal medya kullanıcıları ise, oyuncunun kaşlarında ve burnunda eskisine göre değişiklikler olduğunu belirtti.
Rekor ücret talep etmişti: Geçtiğimiz günlerde bir şampuan markasından reklam teklifi aldığı iddia edilen Ebru Şahin, 2 milyon TL talep ettiği haberiyle gündeme gelmişti.