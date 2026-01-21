Ebru Şahin'den reyting çıkışı! "Emeklerimiz heba oluyor"

EBRU ŞAHİN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başlayan Ebru Şahin, kısa sürede televizyon ve sinema projelerinde dikkat çeken performanslara imza attı. İlk olarak "Kan Parası" filmiyle izleyici karşısına çıkan Şahin, ardından "İstanbullu Gelin" dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle tanındı. Asıl çıkışını "Hercai" dizisinde Reyyan karakteriyle yapan oyuncu, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca "Destan" ve "Gizli Saklı" gibi dizilerde de başrol oynayan Ebru Şahin, hem televizyon hem de dijital projelerde aktif olarak yer almayı sürdürüyor.