Ebru Şahin'den özel hayatı ve kariyeri hakkında açıklama! "Telaşsız ve tutkuluyum"
Başarılı oyuncu Ebru Şahin, hayatının şu anki dönemini anlattığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Alem dergisine konuşan Şahin, hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi ifadeler kullandı.
Son dönemde daha dengeli bir hayat sürmeye çalıştığını söyleyen Ebru Şahin, şu anda hayatında sakin ama kararlı bir süreçten geçtiğini belirtti:“Şu sıralar hız sabitleyici açık gibi. Kendi ritmimi yakalayıp onu bir rutine oturtmaya çalışıyorum. Ne koşturmaca içindeyim ne de tamamen oluruna bırakıyorum. İkisinin arasında bir yerdeyim.”
Oyuncu, bu dönemi sadeleşme ve derinleşme süreci olarak tanımladı. “His olarak sakin bir kararlılık var. İçimde bir neşe de var. Kısacası telaşsız ama tutkuluyum.”
Basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şahin, ilişkilerinin temelinde karşılıklı destek olduğunu söyledi.“Öz saygının bize kattığı şey birbirimize koşulsuz destek olmak. İkimiz de büyük kitlelere hitap eden işler yapıyoruz. Bazen biri öne çıkıyor, bazen diğeri. O dengeyi kurabilmek çok kıymetli.”
Aşkı nasıl tanımladığı sorusuna da içten bir yanıt veren Şahin, sağlıklı ilişkilerde iletişimin önemine dikkat çekti. “Aşkı, birlikte tüm zorlukları aşmaya gönüllü olduğun bir bağ olarak görüyorum. Zamanla derinleşen ve sakinleşen bir deniz gibi… Toksik ilişkilerin parçası olmak istemem.”