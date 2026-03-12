Ebru Şahin'den özel hayatı ve kariyeri hakkında açıklama! "Telaşsız ve tutkuluyum"

Son dönemde daha dengeli bir hayat sürmeye çalıştığını söyleyen Ebru Şahin, şu anda hayatında sakin ama kararlı bir süreçten geçtiğini belirtti:“Şu sıralar hız sabitleyici açık gibi. Kendi ritmimi yakalayıp onu bir rutine oturtmaya çalışıyorum. Ne koşturmaca içindeyim ne de tamamen oluruna bırakıyorum. İkisinin arasında bir yerdeyim.”