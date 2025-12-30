Ebru Şahin'den oyunculuk itirafı: "Heyecanımı hiç kaybetmedim"
Başarılı oyuncu Ebru Şahin, katıldığı özel bir davette hem geride kalan yılı masaya yatırdı hem de kariyer yolculuğuna dair içten açıklamalarda bulundu. Yoğun tempo ve hızlı değişimlerle geçen bir süreci geride bıraktığını söyleyen Şahin, önümüzdeki döneme dair umut dolu mesajlar verdi.
2025 yılını değerlendiren Ebru Şahin, temposu yüksek bir yıl geçirdiğini belirterek, “Benim için oldukça hızlı ve hareketli bir dönemdi. Şimdiden 2026 çok heyecan verici geliyor” sözleriyle dikkat çekti.
Oyuncu, kariyerinde motivasyonunu ve heyecanını hiç kaybetmediğinin de altını çizdi.
Yeni projelerle ilgili soruları da yanıtlayan Şahin, sektörün dinamik yapısına vurgu yaptı.
Ünlü oyuncu, “Bu alanda her okunan senaryo hayata geçmeyebiliyor. Ancak sektörden hiç kopmadım. Güzel ve içime sinen projelerin yakında geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.