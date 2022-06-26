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Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı

Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı

İki yıl önce Çeşme'de aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin Cedi Osman çifti geçtiğimiz ay nişanlanmışlardı. Düğünlerini Türkiye'de yapacaklarını açıklayan çiftin düğün tarihi ve yeri belli oldu.

Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı

ATV ekranlarına yayınlanan Hercai dizisi ile şöhrete kavuşan şu anda ise Destan dizisinde oynayan Ebru Şahin ve NBA oyuncusu basketbolcu Cedi Osman 2020 yılında aşk yaşamaya başlamışlardı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı

Geçtiğimiz ay evlilik için ilk adımı atan çift Tekirdağ'da aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmışlardı. Ebru Şahin nişan fotoğraflarını "Dün biraz olaylı geçti" notuyla paylaştı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı

Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Ebru Şahin, Amerika'da düğün yapılacağı haberleri sorulunca düğünün Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı

"Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi. Düğün için gün saymaya başlayan Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti. 

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