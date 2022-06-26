Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı
İki yıl önce Çeşme'de aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin Cedi Osman çifti geçtiğimiz ay nişanlanmışlardı. Düğünlerini Türkiye'de yapacaklarını açıklayan çiftin düğün tarihi ve yeri belli oldu.
ATV ekranlarına yayınlanan Hercai dizisi ile şöhrete kavuşan şu anda ise Destan dizisinde oynayan Ebru Şahin ve NBA oyuncusu basketbolcu Cedi Osman 2020 yılında aşk yaşamaya başlamışlardı.
Geçtiğimiz ay evlilik için ilk adımı atan çift Tekirdağ'da aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmışlardı. Ebru Şahin nişan fotoğraflarını "Dün biraz olaylı geçti" notuyla paylaştı.
Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Ebru Şahin, Amerika'da düğün yapılacağı haberleri sorulunca düğünün Türkiye'de yapılacağını açıkladı.
"Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi. Düğün için gün saymaya başlayan Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.