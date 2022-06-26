Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift açıklama yaptı

"Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak" dedi. Düğün için gün saymaya başlayan Şahin, "Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.