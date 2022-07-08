Ebru Şahin ve Cedi Osman aşklarının başladığı Çeşme'de evlendi! Nikahlarını temsili olarak Acun Ilıcalı kıydı...
Son olarak Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle gönülleri fetheden Ebru Şahin iki yıldır birlikte olduğu NBA yıldızı Cedi Osman ile aşklarını ilan etmişti. Şahin Osman'dan önce Kapadokya'da evlilik teklifi almış ardından çift aile arasında nişan töreni yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da dünya evine giren ünlü çift önceki akşam Çeşme'de aşklarını düğünle taçlandırdı. Nikahlarını ise temsili olarak Acun Ilıcalı kıydı. İşte düğünden o kareler...
Hercai dizisiyle adını milyonlara duyuran, son olarak Destan dizisinde oynadığı Akkız rolüyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin iki yıldır birlikte olduğu NBA yıldızı Cedi Osman ile aşklarını duyurmuştu. Şahin Osman'dan önce Kapadokya'da evlilik teklifi almıştı. Güzel oyuncunun 5 Milyon TL değerinde olan tektaşı çok konuşulmuştu. Ardından çift aile arasında nişan töreni yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da mutluluğa evet diyen Osman-Şahin çifti önceki akşam Çeşme'de aşklarını rüya gibi bir düğünle taçlandırdı. Yılın çiftinin düğününe sanat ve spor dünyasından birçok isim katılırken nikahlarını ise temsili olarak Acun Ilıcalı kıydı. İşte düğünden o kareler...
Destan dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin ve NBA basketbolcusu Cedi Osman'ın düğününden ilk kareler geldi. Rüya gibi bir törenle mutluluğa adım atan çifti Acun Ilıcalı nikah kıydı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Barış Falay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı.
ATV'de ekrana gelen Hercai dizisiyle şöhrete kavuşan Ebru Şahin, 2020 yılında, NBA'de Cleveland Cavaliers'da oynayan Cedi Osman ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'e Kapadokya'da rüya gibi bir evlenme teklifi etmiş ardından aile arasında nişan töreni yapmışlardı.
Renkli anlar yaşanmıştı
Ünlü çiftin gerçek nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşmişti. Renkli ve neşeli anların yaşadığı nikahta Osman ve Şahin'in mutlulukları hayranlarını duygulandırdı.