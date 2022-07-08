Ebru Şahin ve Cedi Osman aşklarının başladığı Çeşme'de evlendi! Nikahlarını temsili olarak Acun Ilıcalı kıydı...

Hercai dizisiyle adını milyonlara duyuran, son olarak Destan dizisinde oynadığı Akkız rolüyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin iki yıldır birlikte olduğu NBA yıldızı Cedi Osman ile aşklarını duyurmuştu. Şahin Osman'dan önce Kapadokya'da evlilik teklifi almıştı. Güzel oyuncunun 5 Milyon TL değerinde olan tektaşı çok konuşulmuştu. Ardından çift aile arasında nişan töreni yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da mutluluğa evet diyen Osman-Şahin çifti önceki akşam Çeşme'de aşklarını rüya gibi bir düğünle taçlandırdı. Yılın çiftinin düğününe sanat ve spor dünyasından birçok isim katılırken nikahlarını ise temsili olarak Acun Ilıcalı kıydı. İşte düğünden o kareler...