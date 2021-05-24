Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor nişan nikah tarihleri bile belli
Ebru Şahin, bir süredir beraber olduğu sevgilisi basketbolcu Cedi Osman'la evlilik kararı aldı. Çiftin, nişan ve nikah tarihleri de belli oldu.
Geçtiğimiz haftalarda ATV'de final yapan Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evleniyor. 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan gözde aşıklar, müjdeli haberi şimdilik sadece yakın dostlarıyla paylaştı.
Düğünü önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren çiftin eylül 2022 tarihinde nikah masasına oturacağı iddia edildi. İddialara göre, ikiliyi ateşleyen Cedi Osman'ın annesi Binela Osman oldu.
Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor.
Aynı zamanda Şahin'in yaz sonunda ABD'deki sevgilisinin yanında kalmak için gelen yeni proje tekliflerini de değerlendirmediği öğrenildi.