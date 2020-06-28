Ebru Şahin Cedi Osman aşkı gündeme bomba gibi düştü! Ortalık yıkıldı
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman aşkı gündeme bomba gibi düştü. Şahin ve Cedi'nin beraber bir akşam yemeği yedikleri öğrenildi.
Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, yaz tatilini geçirdiği Alaçatı'da yaşadığı bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Milliyet'in verdiği habere göre, Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yeni bir aşka yelken açtılar.
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Başarılı oyuncu, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyerek, ülkemizi gururlandıran milli basketbolcu Cedi Osman’la aşk yaşadıkları haberi gündeme oturdu.
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Bir haftadır tatil yapan ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçan çiftin, ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi.
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Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam da Boop Alaçatı’da baş başa yemek yedi.
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