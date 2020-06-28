Ebru Şahin Cedi Osman aşkı gündeme bomba gibi düştü! Ortalık yıkıldı

Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, yaz tatilini geçirdiği Alaçatı'da yaşadığı bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Milliyet'in verdiği habere göre, Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yeni bir aşka yelken açtılar.