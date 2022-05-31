Ebru Polat'tan şok eden paylaşım: ''Evli bir ünlüden hamileyim!''
Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken ve sık sık dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Ebru Polat, Instagram'dan takipçilerinden gelen itirafları görünce adeta şaştı kaldı.
Şarkıcı Ebru Polat, son günlerde takipçileriyle yaptığı soru cevaplarla 'pes dedirten' itiraflar almaya devam ediyor. Takipçilerinden gelen itiraflar sonrasında adeta donup kalan Ebru Polat, "Hoba başladık yine Güzin Abla gibi oldum" yanıtıyla sosyal medyada dikkat çekti.
''Evli bir ünlüden hamileyim.''
Bir takipçisi Ebru Polat'a, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.
''Kimseye güven yok.''
Ebru Polat, geçtiğimiz haftalarda da bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" ifadelerini gülen surat emojisi koyarak paylaşmıştı.
''Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında...''
Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.