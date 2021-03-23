Ebru Polat'tan ilginç itiraf! 'Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum'
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Polat, 'Bir erkekten vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
1,5 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla her daim adından söz ettiren ünlü popçu Ebru Polat, bu kez erkeklerle ilgili yaptığı itirafla olay oldu.
Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili merak edilen soruları cevaplayan Polat, "Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?" sorusuna, "Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu." yanıtını verdi.
Polat, bir başka takipçisinin 'Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?' sorusuna ise "Beni gelinlikle görüp ne yapacaksınız. Evlensem ne olacak, evlenmesem ne olacak? Boyun göğe mi erecek? İnsanlar bence çocuk yapmak istiyorsa evlenmeliler. Çocuk yapmak istemiyorsan evlensen de olur, evlenmesen de diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış olabilir." şeklinde yanıtladı.
'Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz?' sorusuna ise Polat, "Çünkü güçlü olmaktan başka çarem yok. Alternatif yok ki... Güçlü olmak zorundasın. Senin de güçlü olmaktan başka çaren yok. Sen kendine değer vermezsen, güçlü hissetmezsen kimse sana değer vermez ve zayıf olduğun için seni ezerler." dedi.