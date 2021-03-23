Ebru Polat'tan ilginç itiraf! 'Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum'

Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili merak edilen soruları cevaplayan Polat, "Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?" sorusuna, "Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu." yanıtını verdi.