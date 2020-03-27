Ebru Polat'ın erotik dans videosu olay oldu deliriyorum dedi paylaştı

Yaptıkları ve söyledikleri ile sık sık magazin basınınında yer alan şarkıcı Ebru Polat çektiği ilginç videolar ile de adından söz ettirmeyi biliyor. Daha öncede bir çok kez dans videosu paylaşan Ebru Polat'ın deliriyorum notuyla paylaştığı erotik dansına beğeni ve yorum yağdı.