Ebru Polat'ın erotik dans videosu olay oldu deliriyorum dedi paylaştı
Son olarak 'papalı sevgilisi Sabri Çelebi ile yaptığı Dubai tatili ile olay olan şarkıcı Ebru Polat şimdi de koronadansı ile gündemde. Seksi dansını deliriyorum diyerek paylaşan Ebru Polat'a yorum yağdı.
Yaptıkları ve söyledikleri ile sık sık magazin basınınında yer alan şarkıcı Ebru Polat çektiği ilginç videolar ile de adından söz ettirmeyi biliyor. Daha öncede bir çok kez dans videosu paylaşan Ebru Polat'ın deliriyorum notuyla paylaştığı erotik dansına beğeni ve yorum yağdı.
Gezi olaylarında halkın üzerine pala ile saldıran Sabri Çelebi ile sevgili olduğunun ortaya çıkmasının ardından çok eleştirilen Ebru Polat, kimseyi dinlememiş ve sevgilisi ile Dubai'ye tatil gitmişti.
Olaylı ilişki hakkında kimsenin geçmişine bakman diye konuşan Ebru Polat günlerde magazin basınının konuştuğu isim olmuştu.
Her yaptığı olay olan isim şimdi de yaptığı koronavirüs dansı ile gündeme geldi. Delirmeye başladık öyleyse dans notuyla videosunu paylaşan Ebru Polat'ın seksi dansına takipçilerinden yorum yağdı.