Ebru Polat'ın bankadaki parası buhar oldu uçtu gerçek ortaya çıktı!
Ebru Polat, bir bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu öne sürdü. Gerçek sonradan ortaya çıktı.
Instagram paylaşımlarıyla sıklıkla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ebru Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu iddia etti.
İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti.
Konu hakkında Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" dedi.
Öte yandan ünlü yatırımcı Marc Faber, küresel kredi piyasalarında oluşan balonun yakın gelecekte patlayacağını ve dünya çapında bir felakete neden olacağını ileri sürdü.