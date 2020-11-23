Ebru Polat ve Gülşah Saraçoğlu'ndan şoke eden tanıtım banyoda çektiler
Ebru Polat ve Gülşah Saraçoğlu kendi markalarının yeni şampuan ürünü için banyoda tanıtım videosu çekti.
İlk olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, kendi adıyla bir şampuan ürettirdi. Bu şampuanın tanıtımı için de birlikte çalıştığı Seray Sever, birlikte çalıştığı arkadaşı Saraçoğlu'nun şampuanının reklamını yapmak için evinin salonunda saçlarını yıkadı.
Aynı şekilde Gülşah Saraçoğlu da kendi şampuanının tanıtımı için banyo yaptığı anları paylaştı. Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımlarını gören Ebru Polat ise harekete geçti.
Aylar önce çıkardığı şampuanının çok satıldığını ve beğenildiğini vurgulayan Polat, Saraçoğlu'na meydan okudu. Polat da banyoda kendi adına çıkardığı şampuanla banyo yaptığı esnada video çekti.
Ebru Polat bir de Gülşah Saraçoğlu'na şu mesajı iletti:
"Gülşah'cım seni çok severim, bunu sen de biliyorsun. Ama konu şampuan ise son 8 ayda Türkiye'de en çok satan şampuan markası benim markam. Bunu güzel bir şekilde araştırabilirsiniz. Markamızı bu şekilde tanıtacaksak o zaman meydan okuyalım."