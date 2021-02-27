Ebru Polat sevgilisi Tolgahan'a ayağını öptürdü sevenlerini üzen haberi verdi
Ebru Polat sakatlanan ayağını sevgilisine öptürdü. O anları 'ayağımı öpen yarim' notuyla paylaşan Polat'ı eleştirilenler oldu. Polat'tan ise eleştirilere jet yanıt geldi.
Sosyal medyada yayınladığı iddialı pozlarla gündem olan Ebru Polat, talihsiz bir kaza geçirdi. Yere düşen ve ayak bilek bağ dokusu yırtılan 37 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Polat, "Doktorumun dediğine göre 3-4 hafta sıkıntı yaşarmışım. Bunu elimden geldiği kadar hızlandırmam gerekiyor. Bir haftaya çekmem lazım, çekerim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tolgahan Yıldız, yaşadığı talihsiz kaza sonrası evinde istirahat eden sevgilisi Ebru Polat'ın ayağına masaj yaptıktan sonra öpücük kondurdu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Polat, "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu yazdı.