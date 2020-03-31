Ebru Polat Seda Akgül arasında 'Şişme bebek' kavgası! 'Kes sesini' deyip bombaladı
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seda Akgül, Ebru Polat'a sataştı. Polat, cevabı anında yapıştırdı.
Kanal D'de yayımlanan Hakan Ural'la beraber sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programından ayrılarak Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programına transfer olan Seda Akgül, Ebru Polat'ın 'Karantinanın ardından her güne bir sevgili koyacağım' açıklamaları üzerine söyledikleriyle kavganın fitilini ateşledi.
Ebru Polat, dün Instagram hesabından yayımladığı video ile şu açıklamayı yaptı:
"Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence."
Ebru Polat'ın bu açıklamalarını yorumlayan Seda Akgül ise Polat'a önce 'Şişme bebek' dedi ardından ise Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak" dedi.
Seda Akgül'ün bu açıklamaları Ebru Polat'ı çileden çıkardı ve Polat, Instagram hesabından şu yazıyı paylaştı:
"Kadının kadına şiddeti bitmiyor; bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri... Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k.çının samsağına çıkar dağın yükseğin... Benden sana yar olmaz..."