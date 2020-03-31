Ebru Polat Seda Akgül arasında 'Şişme bebek' kavgası! 'Kes sesini' deyip bombaladı

Ebru Polat, dün Instagram hesabından yayımladığı video ile şu açıklamayı yaptı:

"Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence."



