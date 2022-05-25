Ebru Polat paylaştı şok etti: Eski sevgilimle AVM'nin emzirme odasında...
Yaptıkları, paylaşımları ve söyledikleri ile sık sık magazin basınında yer alan şarkıcı Ebru Polat bu kez itiraflar ile konuşuldu. Hadi bana itiraf edin diyerek takipçilerine soru soran Polat'a gelen yorumlar ise şok etti.
Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından, "Bana en özel sırlarınızı itiraf edin" diye bir paylaşımda bulundu. Polat'a gelen itiraflardan bazıları şok etkisi yarattı.
Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Ebru Polat, paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
"Bana en özel sırlarınızı itiraf edin" etkinliği başlatan Polat gelen itiraflar karşısında şoke oldu. Instagram hesabının hikaye kısmından gizli itiraf isteyen Polat, takipçilerinin birbirinden ilginç itiraflarını paylaştı.
Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı.