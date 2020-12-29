Ebru Polat Nihal Candan'a özendi o da bornozla seksi pozunu paylaştı bakın ne yazdı
Ebru Polat, Nihal Candan'ın bornozla verdiği pozlardan sonra 'Kadınlara karışmayın' deyip bornozlu pozunu yayımladı.
Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Cüretkar pozlar paylaşmaktan çekinmeyen Polat, bu kez seksi paylaşımına bir de yazı ekledi.
Geçtiğimiz gün Nihal Candan, bornozla pozlarını Instagram'da yayımladı. Candan'ın pozları tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Candan'ın bornozlu pozlarını fazla açık buldu.
Ebru Polat da bu tepkileri görmüş olacak ki o da Instagram'a bornozlu bir fotoğrafını yükledi. Polat, altına ise şunları yazdı:
"Gündem yine kadın kıyafetleri! Nasıl ki bir derdimiz olduğunda tek başımıza üstesinden gelebiliyorsak, nasıl giymemiz gerektiğine de kendimiz karar verebiliriz değil mi? Bugün bornoz giymek istiyorum öyleyse.