Ebru Polat ilişkisi hakkında bomba itirafta bulundu! 'Ailemden onay çıkmadı'
Şarkıcı Ebru Polat, kısa bir süre önce Tolgahan Acar ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. Bu paylaşımdan sonra Polat'a eski ilişkisi sorulunca güzel oyuncu samimi itiraflarda bulundu.
Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmekte.
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Sosyal medya yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, özel hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Şarkıcı Ebru Polat, kalbini Tolgahan Acar'a kaptırdı.
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Sevgilisiyle araç içerisinde poz veren 37 yaşındaki güzel şarkıcı, yeni ilişkisini duyurmuş oldu.
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Paylaşımlarının ardından ünlü şarkıcıyı soru yağdı. En çok da eski sevgilisi olduğu düşünülen kişi merak edildi.
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