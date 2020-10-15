Ebru Polat hukukçu olarak Kadir Şeker kararını eleştirdi bakın neler yazdı
Kadir Şeker'in 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını Ebru Polat bir hukukçu olarak değerlendirdi. Fikirlerini sosyal medyadan paylaştı.
Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Bu ceza, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, Kadir Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.
Kadir Şeker'in aldığı ceza gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Özoğuz, Seda Sayan gibi birçok isim bu karara tepki gösterdi. Ebru Polat da o isimlerden biri oldu, karara isyan etti. Polat, yaptığı paylaşımda bu karara dair düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:
"Bir hukukçu olarak kanunların ne dediğini elbet biliyorum, bu şekilde karar vermek zorunda olduğunuzu yoksa birçok kötü niyetin bu şekilde su istimal edileceğini de biliyorum... Ve yargı merciini çok iyi anlıyorum.... Emsal olmaması gerek onu da çok iyi biliyorum...''
''Ama ama ama bu çocuğun tek suçu bir kadını korumak ve niyet o kadar belli ki... o şahısları tanımaz etmez, ortada bir plan yok bir şey yok...''