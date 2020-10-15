Ebru Polat hukukçu olarak Kadir Şeker kararını eleştirdi bakın neler yazdı

Kadir Şeker'in aldığı ceza gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Özoğuz, Seda Sayan gibi birçok isim bu karara tepki gösterdi. Ebru Polat da o isimlerden biri oldu, karara isyan etti. Polat, yaptığı paylaşımda bu karara dair düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: