Ebru Polat hak yoluna döndü hayranıyla evleneceğini işte böyle duyurdu
Şarkıcı Ebru Polat, 'Her güne 1 sevgili koyacağım' demesinin ardından hak yoluna döndüğünü ve hayranıyla evleneceğini duyurdu.
Sürekli olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde karantina sürecinin ardından her gün bir sevgili değiştireceğini söyleyip herkesi şaşırtmıştı. Polat, son açıklamalarıyla da ağızları açık bıraktı.
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Ebru Polat, maddi durumun hiçbir öneminin olmadığını belirterek "Hayranımla evleniyorum yakında sizinle tanıştıracağım" dedi.
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Her anını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, bugün saçlarını boyatmak için gittiği kuaförde evlilik müjdesini verdi. Video çekerek özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, şunları söyledi:
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"Her güne 1 sevgili koyacağım diye şaka yapmıştım şimdi karantinada çıktık evlenmeye karar verdim. Benim evlilik fobim vardı. Geçecek inşallah.''
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