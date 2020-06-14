Ebru Polat hak yoluna döndü hayranıyla evleneceğini işte böyle duyurdu

Sürekli olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde karantina sürecinin ardından her gün bir sevgili değiştireceğini söyleyip herkesi şaşırtmıştı. Polat, son açıklamalarıyla da ağızları açık bıraktı.