Ebru Polat eşini bayıltana kadar döven o erkeğe ateş püskürdü bakın neler söyledi
Ebru Polat, Bingölde görme engelli eşini ve kızını canice, bayıltana kadar döven erkek hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Görüntüleri izleyen Ebru Polat ise küfür ederek "Delik deşik edilmeyi hak ediyorsun" dedi.
Türkiye'nin kadına şiddeti konuştuğu şu günlerde tüyler ürperten bir görüntü de Bingöl'den geldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan olayda cani eş görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülere Ebru Polat da sessiz kalamadı.
Sosyal medya hesabından video yayınlayarak yaşanan korkunç olaya tepki gösteren Ebru Polat, şunları söyledi:
"Pe..... Bunun için elli kere video çektim küfür ettiğim sildim ama dayanamadım. Delik deşik edilmeyi hak ediyorsun. Bütün gece ağladım. İnsanı zorla suça teşvik ediyorsunuz.''
''Dışarıda seni eziyorlar, ağzını burnunu dağıtıyorlar kim bilir ne pislikler yapıyorlar geliyorsun gücün evdeki kadına yetiyor dimi. Bir de görme engelli kadına...''
''Nasıl bir vicdanın var senin? Çocukları ve eşini dövdüğün o çubuğa oturursun. O paylaştığım ilde iki delikanlı vardır diye düşünüyorum."