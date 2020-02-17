Ebru Polat Dubai'de mayolu pozuyla şovunu yaptı! 'Her yer altın, ben altın'
Dubai'ye annesiyle tatile giden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozunu "Her yer altın ben altın" yazısıyla paylaştı.
Yakın bir zamanda kendi adına bir kozmetik ürünü çıkartan şarkıcı Ebru Polat, annesiyle tatil yapmak üzere Dubai'ye gitti. Dubai'de en lüks otelde konaklayan Polat, mayolu pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlülerden biri olan ünlü şarkıcı, iş temposunun yoğun olmasına rağmen fırsattan istifade annesiyle Dubai'ye tatile gitti. Zaman zaman cesur pozları ve keskin sivri dilli çıkışlarıyla bilinen Polat, Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.
Her köşesi altın kaplama eşyaların bulunduğu bir otel odasında kalan şarkıcı, otel odasında mayosuyla poz verip "Tatil başlasın. Dubai'nin en sevdiğim oteldeyim. Her yer altın, ben altın. yorumları size bırakıyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın takipçilerine paylaştığı cesur mayolu pozuna kısa bir süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.