Ebru Polat Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için bakın neler yazdı
Ebru Polat, Semiha Yıldırım hakkında söylenen çirkin yorumlara Instagram hesabından tepki göstererek sert çıktı.
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret içerikli sözler paylaşan İYİ Partili Levent Özeren Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Semiha Yıldırım hakkında yapılan bu çirkin paylaşımın ardından ünlü isimlerden destek yağdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla her fırsatta adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, Binali Yıldırım'ın eşi için yapılan çirkin paylaşıma tepki gösterdi.
Instagram'dan Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Çok güzel bir hanımefendi, çok güzel bir annesin. Tüm kadınlar senin yanında Semiha öğretmenim. Bırak edepsizler kendileri utansın. Bıktık artık biz kadınlara yapılan şiddetten..." notunu yazdı.
Öte yandan hayatının birçok anını da sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Ebru Polat, tatil keyfini de takipçileriyle paylaşmaktan geri durmadı.