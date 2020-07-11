Ebru Polat Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için bakın neler yazdı

Instagram'dan Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Çok güzel bir hanımefendi, çok güzel bir annesin. Tüm kadınlar senin yanında Semiha öğretmenim. Bırak edepsizler kendileri utansın. Bıktık artık biz kadınlara yapılan şiddetten..." notunu yazdı.