Ebru Polat, bikinili videosuyla nefes kesti
Seksi şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili videosuyla takipçilerinin nefesini kesti. Polat'ın bir takipçisi videoya, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.
Ebru Polat bikinili videosuyla takipçilerini mest etti. Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Bikinili foto atanlar :)))) video atsalar mesela :))) no shop no filter... tamamen canlı" notunu ekledi.
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Ebru Polat'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Polat'ın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.
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Ebru Polat'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Polat'ın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.
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Şarkıcının cesur videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaşmıştı.
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