Ebru Polat bikinili halini paylaşıp fit vücudunun sırrını verdi
Ebru Polat, tatil yaptığı Bodrum'dan bikinili fotoğrafını paylaşıp fit kalma sırrını açıkladı. Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, tatil günlerini sürdürdüğü Bodrum'da zayıf kalmanın formülünü verdi. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok ünlü isim gibi tatilini teknede geçiren Polat, sosyal medya paylaşımlarını da tekneden yapıyor.
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Geçtiğimiz günlerde teknede dans ettiği anları paylaşan şarkıcı, bu sefer de siyah bikinili pozunu paylaştı. Karantina sürecinde dahi formuna dikkat çeken Polat, zayıf kalmasını kahvaltıda yediği salçaya borçlu olduğunu söyledi.
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Ebru Polat, bu paylaşımının altına şunları yazdı:
''Size fit ve saglıklı bir vücudun sırrını açıklıyorum... kahvaltıda #salça yemek.. faydalarını bilenler bilir''
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Ebru Polat'ın bikinili pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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