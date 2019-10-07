Ebru Polat ayna karşısındaki cesur dansına gelen eleştirilere bakın ne dedi
Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, ayna karşısında yaptığı dekolteli dans şovuna gelen eleştirilere yanıt verdi.
Göğüs dekolteli bir üst giyen belden aşağısını da havlu ile kapatan Polat, dansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayna karşısında yarı çıplak haliyle yaptığı paylaşıma eleştiri yağan Polat bu duruma tepki gösterdi. Polat, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı dans videosuyla kısa sürede olay olunca "Ne var bunda. Diğerleri neler yapıyor" dedi.
Deprem paylaşımı yaptı
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından ardından magazin camiasından da paylaşımlar yapılmıştı. Bunlardan biri de şarkıcı Ebru Polat'ın Twitter'den yaptığı paylaşım olmuştu. Gözlerinin olduğu bir fotoğraf paylaşan Polat, "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu" açıklaması yapmıştı. Bazı takipçilerinin kendisiyle dalga geçmesi üzerine ise Polat "Gözlerimde lens oldugunu düşünenler ben hiç lens kullanmam. Kendi gözüm o" şeklinde yanıt vermişti.
Can Yaman'a övgü
Spora ayrı bir ilgi duyan Can Yaman'ın fiziği herkes tarafından ilgi çekerken Yaman, güneşlenirken paylaştığı fotoğrafı ile sosyal medyayı da sallamıştı. Yaman'ın fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni gelirken en ilginç yorum şarkıcı Ebru Polat'tan gelmişti. Yaman'ın güneşlenirken çekildiği bu fotoğrafı gören Ebru Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" demişti.
Oturduğu yerden dansı olay olmuştu
Polat, gittiği Adana’da oturduğu yerde dans ettiği video ile hayranlarını mest etti. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Polat dansını da "Madem #Adana'dayız... Oturduğumuz yerde bile dans ederiz. Yerimizde duramıyoruz..." diye yazmıştı.