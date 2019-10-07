Ebru Polat ayna karşısındaki cesur dansına gelen eleştirilere bakın ne dedi

Deprem paylaşımı yaptı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından ardından magazin camiasından da paylaşımlar yapılmıştı. Bunlardan biri de şarkıcı Ebru Polat'ın Twitter'den yaptığı paylaşım olmuştu. Gözlerinin olduğu bir fotoğraf paylaşan Polat, "Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu" açıklaması yapmıştı. Bazı takipçilerinin kendisiyle dalga geçmesi üzerine ise Polat "Gözlerimde lens oldugunu düşünenler ben hiç lens kullanmam. Kendi gözüm o" şeklinde yanıt vermişti.