Ebru Polat ayna karşısında şov yaptı dekoltesi yok artık dedirtti
Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor, ayna karşısında şov yaptı olay oldu.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, bu sefer ki paylaşımıyla ağızları açık bırakmakla kalmadı 'Yok artık' dedirten bir paylaşıma imza attı.
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Zaman zaman yaptığı danslarıyla da adından söz ettiren Ebru Polat, bu sefer ayna karşısında şov yaptı. Polat'ın kıyafeti ise 'Bu kadarı da fazla' dedirtti.
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İç çamaşırına benzer kıyafetinde altını yalnızca havlu ile örten Ebru Polat, ayna karşısındaki şovunu banyosundan Instagram hesabında paylaştı.
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Peki, Ebru Polat kimdir?
Şarkıcı Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı.
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