Ebru Polat arkadaşından sevgilisine gelen çıplak fotoğrafları yakaladı! Öfke kustu!
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber'de yorumculuk yapan Ebru Polat, sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakaladı. Polat bu mesajlara "Kafasını duvara sürtsem şimdi şiddet mi olacak bu? Fitil fitil burnundan getireceğim" diye öfke kustu!
FLASH TV'de canlı yayınlanan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde canlı yayınlanan Al Sana Haber'de yorumcu olarak görev alan şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız'a kadın arkadaşından geldiğini iddia ettiği çıplak fotoğrafları gördüğünde çılgına döndüğünü ifade etti. Erkek arkadaşına ve fotoğrafları gönderen kişinin yakın bir kadın arkadaşı olduğunu ileri sürerek öfke kusan Polat, "Benim için bu ilişki bitmiştir. Kadın bu cesareti nasıl alıyor. Duvara kafasını sürtsem şimdi şiddet mi olacak bu? Fitil fitil burnundan getireceğim" dedi.
Öfkeden adeta deliye döndü
Uzun süredir Tolgahan Yıldız ile ilişki yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan şarkıcı, sevgilisine kadın arkadaşından gelen fotoğrafları görünce öfkeden adeta deliye döndü.
Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı:
"Benim erkek arkadaşım dediğim insana kız arkadaşı, kankası çıplak fotoğraf atamaz arkadaş. Bunu da hiçbir kadın kabul etmez.
"Ben bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilim"
'Kadın zaten öyle bir kadın, benim ne suçum var?' diye bir şey yok. Sen yüz vermişsin demek ki diye bir şey var. Ben bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilim.