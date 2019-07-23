Ebru Öztürk bikinili görüntülendi! Aldığı kilolar gören herkesi şaşırttı
Ünlü manken Ebru Öztürk, önceki gün Çeşme'de tatil yaparken magazinciler tarafından görüntülendi. Bikinili görüntülenen Ebru Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisisinde Şebnem karakterini canlandıran model Ebru Öztürk, tatil için rotasını Çeşme'ye çevirdi. Arka Sokaklar'ın haziran ayında sezon finali yapmasının ardından soluğu denizde alan ünlü model önceki gün Çeşme'de bir beachte objektiflere takıldı.
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Magazinciler tarafından görüntülenen ünlü model, bir süre denizde serin suların keyfini çıkardı.
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Denizden çıkan Öztürk, sonrasında ise duşa yöneldi.
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Kilo aldığı gözlerden kaçmayan ünlü model, ten rengi bikinisi ile dikkat çekti.
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