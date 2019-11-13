Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban bir kadınla fena yakalandı olay yaratan görüntüler

2009 yılında evlendiği İnci Saban'ın ölümüyle yıkılmasının ardından 3 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile hayatını birleştiren Ertan Saban, çok konuşulacak görüntüleriyle günün en çok konuşulan ismi olmayı başardı.