Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban bir kadınla fena yakalandı olay yaratan görüntüler
Kendisi gibi oyuncu Ebru Özkan ile 2016 yılında evlenen Ertan Saban'ın, önceki gece sarışın bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesi gündeme bomba gibi oturdu.
2009 yılında evlendiği İnci Saban'ın ölümüyle yıkılmasının ardından 3 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile hayatını birleştiren Ertan Saban, çok konuşulacak görüntüleriyle günün en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
Habertürk'ün haberine göre oyuncu Ertan Saban, önceki gün sarışın bir kadın ile görüntülendi. Evli ve bir çocuk babası olan Saban'ın, gizemli kadınla koyu muhabbeti dikkat çekti.
Saban'ın sarışın güzel ile saatler süren sarılması ve samimi halleri sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Bir süre sonra başka mekana geçen Ertan Saban ve gizemli kadın, çıkışta kameraların görüntüye aldığını görünce şoke oldu.
Ayakta durmakta zorluk çekti: Mekan çıkışında flaşların patlaması ile panik yaşayan Saban ve yanındaki güzel, neye uğradığını şaşırdı. Görüntülenen sarışın kadın, yüzünü gizlerken alkolün etkisi ile ayakta durmakta zorluk çeken Ertan Saban ise kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularına sert bir dille cevap verdi.