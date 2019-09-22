Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı: Dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

"Biz bu projeye sosyal yatırım diyoruz"

Dizilere kadın mühendis konulması adına yapımcılara ve senaristlere çağrıda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Ebru Özdemir, “Kadınlarımızı mühendisliğe teşvik için yapımcılarımızın dizilerde kadın mühendis karakterleri de koymasını istiyoruz. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesini bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele almıyoruz kesinlikle. Bu bir yatırım. Biz buna sosyal yatırım diyoruz.Mühendislik bu noktada farklı bir alan. Çünkü gelecekte de en hızlı büyüyen meslek gruplarından bir tanesi. Diyoruz ki kadınlara ihtiyaç olacak. Burada ki pastadan daha çok kadın pay almalı. Bu noktada erkeklere göre çok geriyiz. Eşitlik sağlanana kadar kadınları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.