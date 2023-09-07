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Ebru Gündeş'ten radikal karar! Artık ödül törenlerine katılmayacak işte nedeni

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Ebru Gündeş'ten radikal karar! Artık ödül törenlerine katılmayacak işte nedeni

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisine ödül verilmemesini istediğini açıkladı. Ödül törenlerine katılmayacağını söyleyen Ebru Gündeş neden böyle bir karar aldığını da kendisi açıkladı.

Ebru Gündeş'ten radikal karar! Artık ödül törenlerine katılmayacak işte nedeni

Şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hiçbir ödül törenine katılmayacağını duyurdu.

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Ebru Gündeş'ten radikal karar! Artık ödül törenlerine katılmayacak işte nedeni

Gündeş paylaşımında, "Ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Ebru Gündeş'ten radikal karar! Artık ödül törenlerine katılmayacak işte nedeni

Gündeş'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle: Her yıl olduğu gibi eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül töreni organizasyonlarının davetleri başladı. 

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Ebru Gündeş'ten radikal karar! Artık ödül törenlerine katılmayacak işte nedeni

Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum.

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